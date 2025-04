"Hai un danno alla gomma". E lo derubano

Hanno usato il metodo della gomma bucata per rubare 4.900 euro a un sessantasettenne. Per questo, gli agenti della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Filippo Bosi, hanno bloccato tre ladri, complici di un quarto uomo in fuga. In particolare, gli agenti hanno arrestato un sessantunenne cubano per furto aggravato in concorso, indagandolo anche per ricettazione, e un trentasettenne peruviano per il possesso di un documento falso valido per l’espatrio; denunciato a piede libero un altro cubano di 37 anni. Stando a quanto ricostruito, i quattro hanno atteso che l’uomo prelevasse in una banca di via Padova e che poi salisse in macchina; a quel punto, uno di loro si è avvicinato per segnalare un fantomatico danno allo pneumatico. Appena il conducente è sceso, il sessantunenne ha aperto l’altro sportello dell’auto e ha rubato il giubbotto coi soldi. Poi il blitz della polizia e le manette.