Guzzardo all’Unione dei Comuni: "Discariche, tolleranza zero"

Combattere lo scarico abusivo di rifiuti, fra campagne e paesi, l’obiettivo numero uno. Ma nelle “linee guida“ del comandante della polizia locale dell’Unione dei Comuni Adda Martesana Salvatore Guzzardo, tornato all’Unione dopo qualche anno trascorso in altra sede, c’è molto altro: check e revisione totale della segnaletica stradale, interventi specifici in aree a rischio inquinamento, attività di sicurezza. Da questa settimana anche in collaborazione, oltre che con gli altri corpi di polizia d’area, anche con l’Associazione nazionale carabinieri di Melzo: la firma della convenzione fra Comuni, polizia locale e Anc è stata firmata l’altro pomeriggio, alla presenza dei tre sindaci del bacino: Lorenzo Fucci (Liscate), Angelo Caterina (Pozzuolo) e Michele Avola (Bellinzago).

Il comandante, come si diceva, è tornato “alla base“ da qualche mese dopo una lunga assenza. "Ho trovato i Comuni come li avevo lasciati – spiega –. Un solo cambiamento: l’uscita dall’Unione del comune di Truccazzano, che modifica il perimetro dell’area". Area e sede: dai primi mesi dell’anno il comando ha lasciato la sede truccazzanese per trasferirsi al secondo piano del municipio di Pozzuolo. Entro pochi mesi vi sarà il trasloco-bis alla volta della sede definitiva, in una palazzina in via di ristrutturazione che si trova proprio davanti al municipio: "I lavori sono ormai quasi ultimati, crediamo tutti sia questione di poco".

Con il comandante operano nove agenti, "un bel gruppo, con molti giovani che hanno voglia di fare". Poco dopo il ritorno un primo importante servizio, la scoperta e le sanzioni per uno scarico abusivo di rifiuti in arrivo dall’Abruzzo. L’attività di controllo prosegue. Negli ultimi anni di presenza in Martesana il comando si concentrò, soprattutto, sulle discariche abusive nei campi: "È un problema che ancora esiste, forse non grave come in passato". Sotto la lente anche zone urbane particolarmente a rischio. Fra le altre, quella ormai “famosa“ a ridosso della Padana superiore a Bellinzago, record di scarichi da parte di abusivi ‘trasfertisti’: "Abbiamo già fatto controlli e sanzioni, proseguiremo. Con l’amministrazione stiamo pensando anche a qualche misura strutturale. La butto lì: se in quel punto vi fossero dei parcheggi, forse sarebbero disincentivanti".

La convenzione con Anc: "Sarà sicuramente preziosa in alcuni ambiti specifici: controlli all’uscita delle scuole, presidio in caso di eventi, controlli al mercato. È un gruppo molto professionale".