Guida senza assicurazione e con patente scaduta: denunciato

Codice della strada nuovo, problemi vecchi: beccato al volante con una patente scaduta su un’auto sprovvista di assicurazione. Protagonista è un sessantenne che è stato fermato dalla Polizia locale. Durante i controlli degli agenti della locale, che in questo periodo sono stati intensificati, l’auto condotta dal 60enne è stata fermata in centro città. Oltre alla mancanza dell’assicurazione, dagli accertamenti è emerso che era alla guida dell’auto con una patente scaduta nel 2013, circa 11 anni fa. Per tutto questo tempo verosimilmente si è messo alla guida col documento non valido e non è mai incappato in un controllo, fino all’antivigilia di Natale. L’uomo, che non vive a Peschiera è stato denunciato, mentre l’auto è finita sotto sequestro. Controlli anche a Fizzonasco, di Pieve dono sono state fermate decine di auto, il giorno della vigilia. Mas.Sag.