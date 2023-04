Gufo incapace di volare salvato in un giardino

Cittadini e polizia locale si mobilitano per salvare un gufo in difficoltà, confermando che Peschiera è una città amica dei simpatici rapaci che da anni vengono a svernare in giardini privati a ridosso delle abitazioni. È successo nella frazione di Linate. Un bellissimo esemplare di gufo comune, incapace di spiccare il volo, si è riparato nel giardino di una villetta. I proprietari si sono quindi rivolti al naturalista peschierese Walter Ferrari, esperto dell’Oasi del Carengione e della fauna selvatica che popola il territorio, che si è precipitato in soccorso del pennuto. L’operazione salvataggio, infatti, andava compiuta con urgenza, data la presenza nei paraggi di gatti. Il gufo ferito è stato prelevato con le precauzioni del caso e consegnato alla polizia locale, che si è attivata per trasferirlo al Centro recupero fauna selvatica La Fagiana, all’interno della riserva naturale di Pontevecchio di Magenta. I volontari della Lipu hanno riscontrato che il gufo era in discrete condizioni ma un po’ denutrito. V.G.