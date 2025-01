Ancora un guasto a un treno alla stazione di Milano Lancetti: passante in tilt per oltre due ore

Milano, 13 gennaio 2025 – Fra guasti e cancellazioni sia sulla rete regionale sia su quella nazionale, se si aggiungono a questi anche gli scioperi, spostarsi in treno in Italia e in Lombardia è diventata un’esperienza da incubo. L’ultimo disagio in ordine di tempo si è verificato oggi intorno alle 16,30 per un guasto a un treno all’altezza della stazione di Lancetti, che ha provocato ritardi e cancellazioni su praticamente tutte le linee suburbane, considerato che da Lancetti gravitano tutte le linee S dirette a Novara, Varese, Saronno, Como, ma di conseguenza anche nelle direttrici per Treviglio e per l’hinterland sud. Migliaia i pendolari interessati, nel pieno dell’ora di punta del rientro a casa a fine giornata lavorativa. Si sono accumulati ritardi fino a 120 minuti fra attese spasmodiche e ricadute anche su diverse linee regionali. La circolazione è stata gradualmente ripristinata solo dopo le 17,30.

Insomma, un altro lunedì nero che si va a sommare ai guasti alla rete nazionale in seguito all’incidente avvenuto sabato in Stazione Centrale, quando un pantografo di un treno ad alta velocità aveva danneggiato la linea aerea paralizzando l’Italia intera. In mattinata di oggi, un altro guasto aveva interessato un treno “Tilo” fra le stazioni di Busto Arsizio Fs e Busto Arsizio Nord: il convoglio era partito da Bellinzona alle 4 e 33 minuti dell’alba, ed era atteso all’aeroporto di Malpensa poco prima delle 7. A questo si era aggiunto un malfunzionamento alla linea elettrica tra le stazioni di Lodi e Tavazzano, che aveva messo in ginocchio la circolazione dei treni sulla tratta Milano-Lodi.