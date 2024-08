Guasto all’alba: la strada diventa un lago. Servizio idrico sospeso per dieci ore

Una tubatura si è rotta all’alba e 500 famiglie sono rimaste senz’acqua: è successo ieri mattina in via Civitali, zona San Siro. Da quanto è stato riferito, attorno alle 5.30 si è verificata la perdita da uno dei tubi che corrono sotto il manto stradale e che già aveva dato problemi. Sul posto, tecnici di MM, Protezione Civile del Comune, vigili del fuoco e polizia locale. La conseguenza, oltre all’allagamento di via Civitali che fortunatamente è “rientrato“ in poco tempo, è che fino al pomeriggio tutte le famiglie di questa strada e delle vie adiacenti (la stima è di 500) sono rimaste senz’acqua, visto che l’erogazione è stata necessariamente sospesa per individuare il punto della perdita e provvedere alla riparazione. Disagi quindi in via Civitali ma anche nelle vie Morgantini e Zamagna e viale Aretusa. La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 16, quando i tecnici intervenuti hanno fatto sapere di aver ripristinato la rete idrica. Lo scorso 25 luglio, il precedente tra le vie Spartaco e Morosini in zona Porta Romana. Prima ancora, il 16, era successo in via Fontana, in pieno centro.

Ora l’allagamento e la sospensione della fornitura per ore diventano motivo di attacco all’Amministrazione comunale da parte del centro destra. "Com’è possibile – commenta Luca Bernardo, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino – che in una città come Milano interi palazzi possano rimanere senz’acqua? Altro tubo che salta e famiglie senza servizio idrico. Questo significa che nella nostra Milano l’attuale giunta di sinistra che governa da ben 13 anni o dorme o è in vacanza non solo in agosto, ma da sempre. Forse dalle ciclabili si vuole passare alle navigabili". Il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato rincara la dose: "Questa Amministrazione, ormai, fa acqua da tutte le parti, soprattutto nei mesi estivi. La Giunta Sala continua a confermare il proprio fallimento".

M.V.