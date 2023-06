Gruppo MultiMedica offre controlli gratuiti alla Pinacoteca di Brera in occasione della Giornata Nazionale per la Salute della Mano

Metti una visita alla Pinacoteca di Brera, con pausa nella Sala Napoleonica dell’Accademia per farsi visitare dal luminare della chirurgia della mano Giorgio Pajardi o dalla sua équipe del Gruppo MultiMedica, che domani dalle 9.30 alle 13.30 controlleranno gratis gli arti degli avventori dopo averlo fatto, oggi pomeriggio, con docenti e studenti. L’opportunità, ghiotta in tempi in cui una visita non urgente col servizio sanitario nazionale rischia di andare alle calende, arriva in occasione della Giornata nazionale per la salute della mano, grazie alla partnership con l’Accademia, che si rafforza (dall’anno prossimo Pajardi terrà lezioni speciali di anatomia della mano) e rinnova l’invito al gruppo privato che lavora per la sanità pubblica a pubblicizzare i propri servizi in un contesto artistico. "È necessario sensibilizzare i cittadini", assicura Pajardi, in particolare sulle patologie della mano più diffuse che sono sindrome del tunnel carpale dito a scatto e artrosi trapezio metacarpica.