Grimshaw (Milan) stagione finita . Nerazzurre al bivio

Dopo la sosta per la Nazionale, Inter e Milan si preparano per tornare in campo questo fine settimana, rispettivamente per le poule scudetto e salvezza. Nerazzurre, fuori dai giochi in ottica scudetto e Champions, in trasferta sul campo del Sassuolo sabato (alle 15), dopo la sconfitta per 2-1 contro la Roma capolista. "Abbiamo giocato alla pari, stiamo migliorando in mentalità e aggressività. Ma dobbiamo saper leggere meglio i diversi momenti della gara", le parole del tecnico Rita Guarino che da oggi ha a disposizione tutte le atlete rientrate dagli impegni con le proprie Nazionali. Annamaria Serturini, invece, aveva lasciato anticipatamente il ritiro azzurro per infortunio. Domenica, sempre alle 15, andrà in scena il Milan che ospiterà il Napoli. Brutta tegola per le rossonere: stagione finita per Christy Grimshaw. "Trauma distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento legamentoso", recita il comunicato della società. La centrocampista scozzese, arrivata quattro stagioni fa dal Metz, si è fermata nell’ultima partita vinta contro il Como Women, la sua 99esima in maglia rossonera: "Sono devastata: non potrò aiutare la squadra, oltre che la mia Nazionale".

