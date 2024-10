Greta Thunberg a Milano: l’ambientalista in corteo per Fridays for Future

Milano – Kefiah sulle spalle, Greta Thunberg è in prima linea alla manifestazione milanese "Fridays for future" partita alle 9.40 da Cairoli, che unisce la lotta per la giustizia climatica a quella per il popolo palestinese. La ragazza è "protetta" da un cordone di studenti e avanza insieme alla folla di oltre un migliaio di ragazzi. "Stop genocide, stop ecocide", è scritto sullo striscione di testa. Dietro, il corteo. Tra i cartelli: "Ci avete rotto i polmoni", "There is not planet b", "Preferirei del verde tutto intorno". I cori mescolano "Giustizia climatica" e "Free Palestine".

"La lotta per la giustizia climatica - si legge sui volantini distribuiti - è schierarsi contro le oppressioni e le violenze perpetuate da questo sistema. Oggi più che mai questo significa schierarsi a fianco del popolo palestinese, soggetto al colonialismo del regime israeliano e vittima di un genocidio e di ecocidio delle sue risorse naturali".

In via Carducci, protesta al megafono contro la politica europea: "Stiamo passando accanto al palazzo delle Stelline, rappresentanza dell'Unione Europea, che continua a investire sui combustibili fossili. E cosa fa per la Palestina? È inerte. Noi non vogliamo il cessate il fuoco, vogliamo la liberazione del popolo palestinese. Noi vogliamo transizione ecologica, giustizia climatica e liberazione di tutti i popoli oppressi dal sistema coloniale".