"Grazie a tutti per l’affetto dimostrato"

"A nome della famiglia Tramontano riporto i ringraziamenti per l’affetto dimostrato da tutta la cittadinanza di Senago. Il nostro affetto e i nostri gesti sono arrivati dritti al loro cuore. A nome della comunità di Senago aggiungo un grazie alla famiglia di Giulia e Thiago, perché in questa orribile vicenda ci avete fatto sentire tutti chi fig fratelli, sorelle, madri, padri o amici parte del vostro dolore e del vostro profondo amore. Ci avete arricchito come comunità". E’ la sindaca di Senago, Magda Beretta, con un post sui social a riportare i ringraziamenti della famiglia di Giulia Tramontano. Papà, mamma e il fratello Mario, che vivono a Sant’Antimo e la sorella Chiara che vive a Genova, erano arrivati a Senago domenica notte, dopo che per ore avevano provato a mettersi in contatto con Giulia, ma senza risposta. Nei giorni scorsi hanno seguito le ricerche e le indagini, fino al tragico epilogo nella notte tra mercoledì e giovedì. "Mi hanno telefonato domenica mattina, ci tenevano davvero molto a ringraziare tutta la comunità e con loro abbiamo concordato questo messaggio", conclude il sindaco. Ro.Ramp.