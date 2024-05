Grazie a chi ha lavorato bene: "Sesto è ancora protagonista"

Commercianti, imprenditori, artigiani, liberi professionisti, lavoratori dipendenti che si sono distinti sul lavoro. In ventisette sono stati premiati dall’amministrazione ieri mattina, dopo essere stati candidati direttamente dai cittadini sestesi e selezionati da una commissione. "Sesto San Giovanni, con il suo ricco passato industriale, è stata una protagonista dello sviluppo industriale del nostro Paese – ha spiegato il sindaco Roberto Di Stefano –. Le fabbriche come la Breda, la Falck e la Magneti Marelli hanno plasmato il tessuto sociale della nostra città, accogliendo migliaia di lavoratori. Sesto però non è solo fabbrica, ma anche molto altro".

A fare la “parte del leone“ sono stati i negozianti, come Lidia Marchetti di Lady Calzature, i responsabili di Furci Bakery e della Gioielleria Colombo. "Vi ricordate la grande nevicata del 1985? Io ho aperto il negozio in mezzo alla neve – ha ricordato Edoardo Colombo –. E spero, tra dieci anni e anche tra quindici, di essere ancora qui". Il mondo della ristorazione ha visto tra i premiati Francesco Chiarello di Happy Moments e Mario Brigida della Bella Napoli, mentre Franco Agostino Como ha ottenuto il riconoscimento per i 65 anni di attività della sua Macelleria Como.

Tra gli artigiani, Fulvio Furcas, titolare dell’omonimo salone di hair style, ha ritirato il riconoscimento per i 26 anni di lavoro sul territorio, mentre Gino Mazzola per aver vestito sestesi e non con la sua sartoria per 55 anni. Altra targa da collezionare per Roberto Tarantola, che con Giorgio ha continuato la tradizione di famiglia di librai dal 1859.

Tra gli applausi di tutta l’aula del consiglio comunale, è stata chiamata Elena Speziali, che per 40 anni ha insegnato a Sesto. "Sono contenta di aver condiviso un pezzo così lungo della mia vita alla scuola Marzabotto, che è una scuola fantastica, ricca di persone spettacolari che fanno in modo che questo possa essere un mondo migliore". Tra gli imprenditori il riconoscimento è andato a Paolo Fondrini, titolare di Sesto Autoveicoli, Pasquale Grieco di Carrozzeria Sestese, Fabrizio Turolla dell’omonima autofficina, a Stefania Pallaoro e alla madre Anna Pocchia di Anpo Arti Grafiche, a Ennio Luigi Chiari che dal 1975 guida l’azienda leader nella progettazione di apparecchiature per la conversione statica di energia e a Franco Aprea per l’assistenza nel campo della telefonia e per il supporto durante la pandemia.