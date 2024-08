Asmr e coccole: anche a Milano arriva la “Grattineria”. L’idea social diventa un’impresa

Milano – Un’idea apparentemente banale può essere allo stesso tempo rivoluzionaria. È il caso della “Grattineria Pidipidi”. Il nome trae spunto da come la madre di Veronica Crisafulli, startupper e fondatrice dell’attività con Andrea Taibi, chiamava i grattini. Questi tipi di massaggi, già diffusi a Roma, arriveranno in alcuni centri milanesi (sono in trattativa) e hanno benefici psico-fisici.

Com’è nata l’iniziativa della grattineria?

“Nasce nel 2019. Sono un’imprenditrice e in quel periodo ero impegnata con la fondazione della mia prima startup. Non ho avuto modo di dedicarmi anche alla grattineria, ma quest’anno mi è tornata l’idea. Abbiamo fatto dei test online che sono andati bene, siamo diventati virali in breve tempo. Il progetto si è concretizzato con i primi trattamenti al centro di Roma. Ora, ci stiamo spostando a Milano: vogliamo aprire nel mese di settembre”.

Perché proprio i grattini?

“Siamo un gruppo di persone interessate al mondo ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response, ndr) e teniamo pure alla salvaguardia della salute mentale. Ci sono diversi studi che dimostrano come un certo tipo di terapie abbiano benefici anche sulla mente. C’è molto interesse per il tema soprattutto da parte della generazione Z. Vogliamo creare un mix tra il mondo online, quello degli ASMR e quello del soft touch. I grattini, per noi, rappresentano una dimensione sana e sicura perché riportano alle vibrazioni di infanzia, a rivivere emozioni primordiali. Le persone raggiungono uno stato di relax molto diverso da quello del massaggio”.

Le vostre dipendenti che titoli hanno?

“Le operatrici hanno certificazioni di massaggio per professionisti e qualifiche nel settore del benessere. Abbiamo studiato come portare avanti questo tipo di trattamenti e ci occupiamo pure della formazione. Nei prossimi mesi lavoreremo con i team che si trovano all’interno dei centri, ci saranno persone ancora più qualificate”.

Cosa vi aspetta da questa avventura?

“La grattineria nasce per educare sul tema della salute mentale che ci sta davvero a cuore. Ci auguriamo di poter collaborare con realtà più importanti e grandi di noi, in modo da poter dare un aiuto a tutte quelle categorie che sono spesso dimenticate da tutti e hanno determinate necessità. Questi trattamenti hanno un effetto pure sulle persone che soffrono di schizofrenia, che hanno problemi a relazionarsi”.