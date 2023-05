Gratteri cittadino onorario "Il suo impegno è per tutti"

di Barbara Calderola

VIMODRONE

Cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri, dopo Cassina e Pioltello anche Vimodrone sceglie il procuratore capo di Catanzaro per dare un segnale chiaro alla criminalità organizzata. Ancora una volta il magistrato simbolo della lotta alla ‘ndrangheta finisce negli elenchi speciali, fra gli illustri, di un Comune della Martesana, la cerimonia oggi pomeriggio, alle 18.30 in sala consiliare. E se Pioltello con questa scelta ha provato a scrollarsi di dosso un passato di primo piano nella mappa delle ‘ndrine lombarde, la Giunta di casa prosegue un percorso sulla legalità che ha visto sfilare in città tanti testimoni, dalla sorella di Emanuela Loi, l’agente della scorta di Paolo Borsellino trucidata a Palermo nell’attentato in cui perse la vita il giudice, al gemellaggio con Cittanova nel ricordo di Pierluigi Vinci, studente 18enne ucciso dalla mafia per sbaglio, e Lea Garolfalo, alla quale è stata intitolata la biblioteca dopo una consultazione online. Taglio del nastro direttamente dalle mani di don Luici Ciotti, altro vimodronese d’adozione. Qui, è nata Libera Martesana, coordinatore, l’ex sindaco Antonio Brescianini. "L’impegno su questo fronte non conosce sosta - dice il primo cittadino Dario Veneroni - e oggi vogliamo ribadirlo con un gesto che non è solo simbolico, ma di sostanza. Gratteri vive sotto scorta da 30 anni, il suo impegno è per tutti gli italiani, e noi vogliamo farlo sentire parte della nostra comunità: qui è a casa". Un’idea condivisa dall’intero arco consiliare, maggioranza e opposizione hanno votato insieme all’unanimità per l’iniziativa. Accanto al procuratore, ci saranno Giovanna Brunitto, presidente di Rete Antimafie Martesana, e Luigi Piccirillo, alla guida dell’associazione culturale Su la testa. Nel suo intervento il procuratore si soffermerà sulle riforme necessarie perché diventi sconveniente delinquere, "il problema è normativo", ripete da tempo. Poi si terrà la cerimonia di investitura, un momento solenne. Per ragioni di sicurezza bisogna prenotarsi entro oggi, ci sono ancora posti disponibili, inviando una e-mail all’indirizzo [email protected] indicando nell’oggetto Dialogo con Nicola Gratteri e inserendo nel testo nome e cognome dei partecipanti.