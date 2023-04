Grate all’area Iso Rivolta contro i vandali

È diventato impossibile per i vandali introdursi e buttare biciclette nel seminterrato e nei locali delle caldaie del Capannone Sud dell’area Iso Rivolta di piazzale della Costituzione nel centro storico di Bresso. Alcune grate di ferro sono state infatti sigillate proprio sotto le ringhiere esterne impedendo così ai vandali sia di calarsi dalla piazza sia di gettarvi le bici e i monopattini, come è accaduto spesso negli ultimi anni; diversi, infatti, sono stati gli episodi soprattutto con le biciclette colorate di bike sharing free floating. Ora le grate impediranno le incursioni negli scantinati dove è vietato l’accesso. Come nel capannone vero e proprio che è stato murato diversi anni fa lungo il perimetro per impedire che diventasse, come lo è stato, una dimora improvvisata per i senzatetto.

Giuseppe Nava