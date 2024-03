Milano, la grandinata di marzo: da Giambellino a Opera, strade bianche e danni alle auto

Opera (Milano) – Una forte grandinata si è improvvisamente abbattuta sul sud ovest milanese nel pomeriggio. Particolarmente colpiti i comuni di Opera e Rozzano dove sono caduti grossi chicchi di ghiaccio, accompagnati da forti raffiche di vento, ma anche la zona Giambellino-Lorenteggio a Milano.

Una grandinata che ha ricoperto tutto di un manto di ghiaccio bianco, tanto da sembrare neve. Numerose persone hanno lanciato l’allarme sui social per segnalare quanto stava accadendo, anche postando fotografie e video. Il cielo si è improvvisamente oscurato, come durante i tipici temporali estivi, ed è cominciata una forte grandinata durata alcuni minuti. "La nostra protezione civile e il corpo di polizia locale di Opera sono attivi sul territorio e stanno valutando eventuali danni a cose o persone in seguito all’improvvisa grandinata che ha colto Opera di sorpresa dato che nessuna allerta o previsione meteo aveva potuto anticiparla – spiegano dal Comune –. Al momento non risultano segnalazioni relative a problematiche".

Stessa situazione a Rozzano dove la grandine ha ricoperto diverse strade e invaso terrazzi e balconi. Non si sarebbero registrati feriti ma sarebbero diverse le auto che hanno subito danni alla carrozzeria. In particolare nel Rozzanese le auto “bollate“ sarebbero diverse. Quello di ieri è stato un temporale anomalo, stile estivo, che in pochi istanti ha colpito alcune zone a macchia di leopardo.

Infatti se Opera e Rozzano sono state ricoperte di chicchi di grandine, Pieve Emanuele, Locate Triulzi e Assago sono stati colpiti di striscio mentre su altri comuni della zona risplendeva addirittura il sole. Anomalie che stanno diventando sempre più frequenti. Sia lo scorso anno che quello precedente infatti grandinate violente hanno colpito gli stessi comuni a macchia di leopardo provocando ingenti danni.