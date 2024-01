Grande festa per il nuovo Hub

Apre oggi alle 18 Hub Novate, un luogo che darà vita a laboratori, sportelli informativi, conferenze ed eventi. Lo spazio è nato nell’ambito del progetto Rica – Rigenerare Comunità, ridando così nuovamente vita agli spazi della ex Corte delle famiglie, luogo che appartiene a tutta la comunità. "Sono particolarmente felice per l’avvio di un’iniziativa che permette ai novatesi di vedere recuperati questi locali di via Roma che, dopo un periodo dormiente, tornano a ospitare attività rivolte alla città. Ha un senso profondo e importante questo Hub che si rivolge ai cittadini attraverso uno degli elementi più belli della comunità: quel vivace mondo associazionistico che rappresenta una delle ricchezze più preziose della nostra Novate, sempre pronto a fornire testimonianze di impegno nella direzione di rendere la città un luogo vivo in cui le persone sono costantemente poste al centro nel ruolo di protagoniste", spiega il sindaco Daniela Maldini (nella foto). L’Hub di Novate è il sesto ad aprire sul territorio, entrando a far parte di una rete di spazi analoghi già presenti a Cesate, Cascina del Sole-Bollate, Garbagnate, Senago e Solaro.

Davide Falco