Milano, trova una granata della Seconda guerra mondiale in casa dell’anziano padre

Milano – Una bomba a mano della Seconda guerra mondiale è stata ritrovata ieri mattina in un appartamento a due passi dalle Colonne di San Lorenzo.

La segnalazione

Alle 9.40, una sessantunenne ha chiamato il 112 da uno stabile di via Olmetto per segnalare di aver ritrovato una granata Srcm modello 35 mentre stava sistemando l'armadio della sala da pranzo a casa del padre, deceduto un mese fa; l'ordigno era custodito in una scatola di cartone.

L'intervento

A quel punto, la centrale operativa della Questura ha inviato sul posto gli agenti delle Volanti e gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l'ordigno. Nel frattempo, sono partiti i contatti con la Prefettura, che ha coinvolto gli specialisti del 10° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito, che hanno preso in consegna la bomba a mano. La granata verrà fatta brillare in un'area isolata dell'area verde di Porto di Mare.