Gran Galà Aic, sul red carpet sfilano le signore del calcio italiano: ecco chi c’era. Leao arriva in gonna

Milano – Sfilata di stelle per il Gran Galà Aic (l’Associazione Italiana Calciatori) andato in scena al Superstudio Maxi di via Watt a Milano nella serata di oggi lunedì 4 dicembre. Sul red carpet dell’evento che premia i migliori calciatori della stagione appena conclusa, l’attenzione dei fotografi si è concentrata, oltreché sugli sportivi e i dirigenti della serie A, anche sulle loro compagne.

Giovanni Fabbian con la fidanzata; Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico; Victor Osimhen con la fidanzata Stephanie

C’erano il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu e la moglie Sinem Gündoğdu; Demetrio Albertini (ex stella del Milan degli Invincibili e attuale presidente del settore tecnico della Fgci) con la moglie Uriana Capone; Stanislav Lobotka con la moglie; il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian con la fidanzata; Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico; Victor Osimhen con la fidanzata Stephanie.

Rafa Leao al Gran Galà dell'Aic a Milano

Molta curiosità ha destato poi il look scelto dall’attaccante del Milan Rafa Leao. Il portoghese, che è arrivato all’appuntamento con tutta la famiglia ha sfoggiato un completo scuro: niente maglia sotto la giacca e una gonna sopra i pantaloni.