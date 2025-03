Governance eccellente, il premio Eloge al Comune di Rho

Il Comune di Rho ha ricevuto il premio Eloge, marchio europeo di eccellenza della governance. Il premio viene assegnato ai Comuni che hanno raggiunto un livello elevato di "buona governance“, secondo quelli che sono i 12 principi elaborati dal Consiglio d’Europa. La consegna venerdì nell’aula magna del polo di Gorizia dell’Università degli Studi di Trieste. Queste le motivazioni indicate nella targa consegnata al vicesindaco Maria Rita Vergani e alla dirigente dell’Area 1 Emanuela Marcoccia: rispetto, protezione e promozione della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto; osservanza dei più elevati standard di etica pubblica e integrità; pratica della buona amministrazione; fornitura di servizi pubblici di alta qualità e benessere economico, sociale e ambientale. "È stato un onore ritirare questo riconoscimento, che premia il lavoro svolto da tutto il personale amministrativo. Lavorare per la tutela dei diritti e in linea con alti standard etici è una delle priorità di questa amministrazione. Il riconoscimento ottenuto sprona a proseguire su questa strada", commenta il vicesindaco Vergani. Ro.Ramp.