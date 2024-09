Gorgonzola, sagra boom: 100mila i visitatori

Quattro tonnellate e mezzo di gorgonzola dolce distribuito in porzioni degustazione, venduto a forme e a pezzi o utilizzato per la preparazione dei piatti nelle cucine della Pro Loco. E ancora 4 quintali di zola piccante, quasi 2 di erborinato di capra, lo stesso quantitativo di pregiato blu di bufala, al suo debutto in sagra. Polverizzati anche un quintale di prelibate torte al gorgonzola, tre e mezzo di gnocchi, cinque di riso e oltre quattro di farina gialla da polenta.

I numeri sono "solo" quelli dei consumi firmati dalla Pro Loco padrona di casa in quattro osterie e vari stand alla Sagra Nazionale del Gorgonzola dop numero 24, bagno di folla e “grande abbuffata” del passato fine settimana. Altri numeri fra i numeri: 160 volontari in campo, e, cifra ancora in corso di stima, fra i 90mila e i 100mila visitatori. In arrivo, come sempre, non solo dai paesi limitrofi, ma dall’intera regione. Stanchezza tanta, soddisfazione enorme. Da questa edizione potrebbe arrivare anche un importante riconoscimento. In fiera, per l’intero fine settimana, ispettori Unpli (Unione delle Pro Loco d’Italia) "certificatori" di qualità. Sotto la lente cucine, organizzazione, gestione dei rifiuti e della sicurezza, clima, soddisfazione del pubblico. Obiettivo, candidare ufficialmente la sagra gorgonzolese a un bollino d’"Evento di qualità" frutto di un protocollo fra Unpli e governo. "Se ce lo conferiranno - così Donatella Lavelli, presidente Pro Loco e leader dell’organizzazione - andremo al Senato a ritirarlo, io e la sindaca". La fiera. "Credo che tutti gli espositori, ristoratori, produttori abbiano venduto e siano stati soddisfatti. La nostra gioia, invece, è vedere la gente contenta. Serena".

Un grande momento comunitario: "Anche quest’anno, in una delle nostre osterie, avevamo la sindaca che serviva ai tavoli e l’ex sindaco che lavava le pentole. Non credo che ovunque sia così". E così la prima cittadina Ilaria Scaccabarozzi: "La sagra ha mostrato una Gorgonzola accogliente. Ringrazio tutti coloro che ci hanno fatto visita. Ma soprattutto gli instancabili volontari Pro Loco, motore della manifestazione, gli uffici, le forze dell’ordine, chi si è occupato di pulizia e sostenibilità. Tutti, ma davvero tutti, coloro che hanno contribuito a questo successo".

M.A.