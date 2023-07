Gorgonzola: via al "gommoning", Carnevale d’acqua di inizio estate sul Naviglio Martesana / Il video

Gorgonzola (Milano) - Canotti e gommoni, ciambelloni e gonfiabili: a forma di papera, elefante, coccodrillo e unicorno. In oltre duecento nelle acque del Naviglio Martesana per la quattordicesima edizione del "Gommonig", la grande kermesse d'acqua organizzata dal gruppo Martesana Raiders e, di anno in anno, sempre più gettonata.

Un momento del gommoning sul Naviglio Martesana

Al "carnevale d'acqua" di inizio estate hanno partecipato "naviganti" in arrivo da tutti i comuni della zona e da Milano. Le imbarcazioni sono partite da Gorgonzola e, come da protocollo, sono approdate a Cernusco sul Naviglio, al parco di via Buonarroti. Sulle sponde, lungo il percorso, centinaia di persone ad assistere all'allegra e goliardica regata.

Il regolamento dell'evento, come sempre ferreo, ad evitare qualsiasi incidente. Bambini non ammessi a bordo, "possono farsi male". Di rigore sacchi della spazzatura e porta mozziconi. Ad accompagnare la manifestazione green l'invito a non inquinare, in alcuna maniera, le acque del canale.