"Gorgonzola: Giunta Scaccabarozzi con 4 new entry e vicesindaco Basile"

Una riconferma e 4 new entry, ecco la Giunta di Ilaria Scaccabarozzi (nella foto), la sindaca della coalizione di centrosinistra vincitrice del ballottaggio del 28 e 29 maggio scorsi. La fumata bianca è arrivata l’altra sera. Mancano naturalmente deleghe complete e dettagli che saranno formalizzati a breve. Ecco la riconferma, largamente preannunciata: quella del Pd Nicola Basile, assessore alle Politiche sociali uscente e candidato più votato nella scorsa tornata elettorale. Per lui la carica di vicesindaco. Sempre in quota Dem Mariacristina Gioia, sarà assessore all’Istruzione e alle risorse umane. Quella della Gioia una vicenda curiosa: già nominata assessore e vicesindaco nella prima giunta Stucchi, anno 2013, fu immediatamente sostituita causa incompatibilità in quanto funzionaria (oggi in pensione) al vicino Comune di Melzo. Altro esponente del Partito Democratico Alberto Villa, già consigliere e capogruppo in consiglio comunale nell’ultima consiliatura. La civica Insieme per Gorgonzola esprime naturalmente la sindaca, che terrà per sé, oltre probabilmente ad altre, la delega al Bilancio. L’assessorato ai Lavori pubblici va a un’altra esponente di punta delle liste civiche, Nadia Ornago, presidente del consiglio comunale negli ultimi cinque anni. Volto nuovo del panorama amministrativo, infine, quello dell’ultimo assessore, candidato da Azione Italia viva e appena 23enne: è Gianluca Villa, sarà assessore a Sport, giovani, turismo e commercio.

Monica Autunno