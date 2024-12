Gorgonzola festeggia. La Sagra nazionale certificata “di qualità“

Gli ispettori erano arrivati in fiera a settembre, durante l’edizione numero 24. E alla vigilia delle festività natalizie arriva la super notizia: la Sagra nazionale del Gorgonzola Dop diventa “Sagra di qualità”, marchio attribuito dall’Unione nazionale delle pro loco d’Italia (Unpli) sotto l’egida del Ministero dell’Agricoltura. È la nona sagra lombarda a raggiungere questo traguardo. Grande orgoglio: "È un riconoscimento di tanto, tanto impegno profuso in questi anni – dice la presidente della Pro loco Donatella Lavelli – ma non soltanto. Il marchio distintivo certifica la qualità dell’evento su aspetti prioritari e chissà, in futuro potrebbe aprirci spazi importanti". Una soddisfazione anche personale per Lavelli, “madrina” e anima della manifestazione, che taglia il 31 dicembre il traguardo del sesto mandato, 18 anni tondi. E che trova lo spazio per una battuta: "Cosa vorrei per Natale? Qualcosa che non si trova: un successore". La nomination della sagra gorgonzolese al riconoscimento nazionale di Sagra di qualità era stata formalizzata prima dell’edizione settembrina della manifestazione. Dove, nei giorni clou, erano approdati gli ispettori Unpli, in arrivo da Abruzzo e Toscana.

Molti gli aspetti censiti fra stand, banchi, ristoranti e osteria: qualità e tipicità del prodotto, rispetto delle norme igieniche, collaborazione con il commercio locale, clima sociale e soddisfazione della popolazione e dei visitatori, sicurezza. "Sapevamo già – dice ancora Lavelli – di partire da un ‘buon posizionamento’. Ma la notizia del buon esito dell’istruttoria, che è comunque molto seria, ci ha riempito di emozione". L’altra sera un brindisi in sede, con tanti volontari. "Meritano tutti un plauso, in questi anni hanno lavorato moltissimo. Aldilà di ogni battuta sul fatto che occorra un ricambio, a partire dal mio, sono molto orgogliosa della squadra Pro loco, sono straordinari".

La cerimonia ufficiale di presentazione e premiazione delle Sagre di qualità si svolgerà mercoledì 12 marzo 2025 in Senato. C’è da scommettere che la delegazione gorgonzolese sarà a guida femminile: presidente Pro loco e sindaca, anche quest’anno a braccetto nell’organizzazione e fianco a fianco nei ristoranti Pro loco, fra polenta, risotti e altre prelibatezze.

"Non posso non ringraziare l’amministrazione attuale e tutte quelle che si sono succedute in questi anni. Non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alla manifestazione a dimostrazione di quanto sia una evento rappresentativo per la comunità. E con loro tutte le associazioni che da sempre collaborano con noi, portando valore aggiunto".