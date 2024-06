“Gorgonzola Estate”. Musica e negozi aperti

Apericena sul Naviglio con l’alzaia illuminata "alla romantica", giornate al parco fra yoga, meditazione e altre attività benessere. Notti di ballo e musica sotto le stelle, arte di strada, performance teatrali e un grande festival jazz, ecco il calendario di Gorgonzola Estate, iniziative non stop sino a settembre, negozi aperti (a discrezionalità degli esercenti) e una novità: isola pedonale in centro ogni fine settimana, dalle 19 alle 23, "siamo pronti - così l’assessore alla Cultura Gianluca Villa - invitiamo tutti ad esserci".

Un prequel già nei giorni scorsi, con la Notte Bianca e le prime iniziative, il calendario riprende venerdì prossimo e poi il 5 luglio con gli apericena sul Naviglio a cura dell’associazione Fieri della Fiera e la collaborazione di esercenti e ristoratori. Si prosegue sabato 6 con un corso amatoriale di shiatsu e, alle 21, con lo spettacolo "Bartali-Eroe silenzioso", a cura di Fuoritempo, La Trama di Penelope e Qui e Ora Residenza Teatrale. Il teatro a cielo aperto è quello dell’area verde di via Aldo Moro. Domenica 7 nuovo ritrovo al Parco per l’ormai abituale appuntamento con "Sport e salute al parco". Nel prosieguo del mese appuntamenti fissi e non: il mercatino serale arte e cultura a cura della Pro loco, un concerto tributo a Vasco Rossi la sera del 7 luglio, la grande "prima" di "Via Colombo Night", con live music, naturalmente in via Colombo, il 12, un Ballo sotto le stelle il 13 in piazza De Gasperi, il giorno 14 "Spinning in piazza", pedalata a ritmo di musica in piazza Della Repubblica.

Ancora, il 17, il musical "Yuku e il fiore dell’Himalaya" in biblioteca, e teatro il 18, stavolta in piazza Della Repubblica, dove andrà in scena lo spettacolo "Sarebbe stato interessante", sempre a cura di Fuoritempo, La Trama di Penelope e Qui e Ora residenza teatrale. Venerdì 19 chiamata per tutti gli appassionati di jazz, si terrà in piazza "New jazz Adda Martesana". Nel calendario del mese anche lo spettacolo "Valigia a una piazza", il 26, una serata country sabato 27 e il 31 "Titina", spettacolo teatrale per grandi e piccini. Per gli esercenti una manifestazione di interesse ancora in corso, per fruire di speciali agevolazioni per l’occupazione del suolo pubblico per tutta la durata della manifestazione.