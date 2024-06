Google e le tasse (non pagate?) in Italia: presunta evasione fiscale da oltre 900 milioni di euro

Milano, 27 giugno 2024 – Google torna nel mirino del Fisco italiano. L'Agenzia delle Entrate contesta a Google una presunta evasione fiscale da circa un miliardo di euro. A darne notizia il quotidiano Sole 24 Ore spiegando che sulla questione indaga anche la Procura di Milano. Secondo quanto riporta il giornale:

“Sulla base delle investigazioni del Nucleo economico-finanziario della Guardia di Finanza di Milano, l'Agenzia delle Entrate contesta a Google l'esistenza di una stabile organizzazione immateriale, come quella che ha portato Netflix a pagare all'Italia nel 2022 circa 55,8 milioni di euro”.

Il precedente

Sette anni fa Google aveva pagato al fisco italiano 306,6 milioni di tasse sanando contenziosi aperti da lungo tempo.

L’inchiesta

Dunque dopo quello del gruppo Campari, spunta un altro caso, anche se più datato, su una presunta evasione fiscale stimata dalla Guardia di Finanza di Milano di poco meno di 900 milioni e al centro di un indagine della Procura per omessa dichiarazione dei redditi che riguarda Google.

Ires e royalties

Le verifiche fiscali per gli anni 2015-2020 sono state chiuse un anno fa e hanno portato a ipotizzare una “stabile organizzazione italiana”, con una sede di affari nel capoluogo lombardo, della società irlandese e di conseguenza una imposta evasa (Ires) stimata per 108 milioni. A cui si aggiunge, secondo i calcoli, il mancato versamento delle royalties sui beni immateriali (licenze e software) fornite dalla società irlandese per oltre 760 milioni.

L’Agenzia delle Entrate

Gli esiti della verifica sono stati tramessi all'Agenzia delle entrate per il procedimento tributario e che in seguito all'accertamento, ha chiesto il versamento di un miliardo, compresi gli interessi e la sanzione.