Gli ortisti di Buccinasco donano la verdura a chi ha bisogno

Verdura fresca, raccolta dalle mani esperte degli ortisti di via degli Alpini, pronta per essere donata a chi ha bisogno. Ogni settimana, i cittadini che coltivano i propri appezzamenti comunali mettono da parte delle cassette di verdura che sarà consegnata alla Caritas locale, per poi essere distribuita alle famiglie in difficoltà economica. "Un gesto di generosità che facciamo con piacere – racconta Michele Larocca, presidente degli ortisti di via degli Alpini –. In questo modo, la nostra passione è messa a disposizione di chi non può acquistare i prodotti perché sta affrontando un periodo difficile". Un modo, in più, per consentire alle famiglie che ricevono il necessario pacco di alimenti secchi e confezionati di variare la propria dieta, alternando i cibi in scatola a lunga conservazione con prodotti freschi e di stagione. Larocca e gli altri ortisti si rimboccano le maniche e raccolgono, anche grazie alle donazioni degli altri cittadini coltivatori, intere cassette di insalata, pomodori, cetrioli, zucchine e erbe aromatiche per arricchire i piatti. Poi, la Caritas si occupa di distribuire tutto alle famiglie che chiedono aiuto perché non riescono a fare la spesa. Non solo donazioni di verdura a chi ha bisogno: gli ortisti di via degli Alpini si mettono a disposizione anche organizzando visite e laboratori negli appezzamenti per gli alunni delle scuole del territorio che possono così "toccare con mano quello che mangiano a tavola – ancora Larocca –, vedendo da vicino come nascono e crescono le piante e le verdure". I laboratori sono aperti anche ai ragazzi disabili che, affiancati dagli ortisti, coltivano appezzamenti di terreno, mettendosi alla prova con l’attività di piccoli agricoltori. "Bambini e ragazzi esplorano, lavorano la terra – conclude Larocca – e grazie ai volontari ortisti fanno crescere le fragole: dalla piantumazione del seme fino al momento in cui si assaggiano tutti insieme, condividendo il lavoro svolto".

F.G.