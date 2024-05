Gli atleti di Buccinasco sul podio di pugilato delle Cinture Lombarde

Gli atleti di Buccinasco sono saliti sul podio del torneo di pugilato delle Cinture Lombarde, organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana nei giorni scorsi a Bottanuco, provincia di Bergamo. Due atleti della FitSquare Boxing team di Buccinasco hanno vinto il prestigioso torneo della manifestazione che è durata tre settimane. In ogni categoria si sono affrontati sul ring i migliori otto pugili della Lombardia. La società di Buccinasco ha schierato cinque pugili che hanno ottenuti risultati eccezionali. Giacomo Licheri si è aggiudicato il titolo lombardo nella categoria 70 chili. Yasmin Arrab ha combattuto con grande determinazione e la grinta portata sul ring le ha permesso di vincere la medaglia d’oro: il titolo lombardo nella categoria 60 chili. Raffaele Montella ha portato a casa l’argento nella categoria 63,5 chili, mentre Andrea Del Re ha guadagnato il bronzo nella categoria 85 chili. Accompagnati dai tecnici Ermes Di Francesca e Giuseppe Quagliarella, gli atleti sono pronti ad affrontare le prossime sfide. "Come società lombarda - sottolinea il tecnico Ermes Di Francesca della FitSquare Boxing team, dove si allenano giovani talenti e campioni - siamo quelli che hanno ottenuto il miglior risultato in termini di trofei conquistati nella manifestazione". La FitSquare, punto di riferimento per le discipline da combattimento, da anni, oltre ad allenare gli atleti, propone anche incontri per conoscere questi sport. Sabato 25 e domenica 26 maggio è in programma un corso sulla preparazione fisica negli sport da combattimento, nella palestra di via Fermi a Buccinasco.Francesca Grillo