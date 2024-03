Gli atenei sono un bene comune: esplorateli

Cadrà il 20 marzo, come la Giornata della felicità e all’interno della Settimana della Minerva: a scegliere la data di quella che da quest’anno sarà anche la Giornata nazionale delle Università è stata la Crui, guidata da Giovanna Iannantuoni. "Università svelate", il titolo. Perché il sapere si celebra se è condiviso. "L’università non è di chi ci insegna, né di chi ci lavora o ci studia. L’università è di tutti – sottolinea Iannantuoni –. Ed è necessario istituire un momento corale e nazionale in cui il concetto venga sottolineato. L’università rappresenta la fabbrica più attiva della coesione sociale. Nei territori più ricchi produce la ricerca che diventa tecnologia e migliora la vita. Nei territori più difficili, oltre a questo, rappresenta un presidio territoriale contro le forze antisociali che minano la democrazia. L’università, fatta di luoghi e di persone, appartiene a ogni cittadino e il 20 marzo lo invitiamo a incontrarla".

Ogni ateneo ha in serbo il suo ricco menu, con laboratori aperti, eventi, mostre. L’università Statale, per esempio, ne approfitterà per svelare e ripercorrere la storia della magnifica Ca’ Granda, tra le opere d’arte moderna e contemporanea che custodisce. Il percorso si snoderà dal seicentesco Cortile del Richini attraverso gli antichi chiostri, per scoprire l’iconica Minerva di Lucio Fontana, l’opera di Jannis Kounellis il Sant’Ambrogio di Adolfo Wildt.

In Bicocca (dal campus di Milano a quello Monza) giochi in piazza per riflettere sulle insidie e le opportunità della rete, laboratori e attività all’aperto, con focus su transizione ecologica e mobilità sostenibile. Sarà presentata anche una ricerca sugli studenti e sull’emergenza abitativa per i giovani a Milano (hanno partecipato in più di 20mila). Il Politecnico aprirà il Campus Leonardo, dove sarà visitabile anche la mostra “Mind the Stem gap – Together”, il Campus Bovisa Candiani (solo per studenti) e gli Off Campus.

Si.Ba.