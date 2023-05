Gli agenti fra i banchi. Bullismo e incidenti: a lezione per prevenire rischi, pericoli e disagi

Quasi 3mila studenti e oltre 400 ore di lezione da parte della polizia locale nelle scuole del territorio. È il bilancio del comando di via Gozzano, che ha puntato sulla prevenzione dal bullismo e dal cyber bullismo, fenomeni sempre più presenti tra gli adolescenti, e sull’educazione stradale, anche con tanto di "gita" all’Autodromo di Monza. "L’iniziativa è dedicata alla giovani generazioni, che in questo modo possono acquisire atteggiamenti corretti e rispettosi delle regole della circolazione, ma anche del vivere sociale - ha commentato l’assessore alla Sicurezza Bernardo Aiello -. Ci sono stati incontri in classe, abbiamo aperto il comando alle visite degli alunni, abbiamo coinvolto i ragazzi nelle simulazioni di incidenti con automobili, monopattini e biciclette". Un programma articolato che ha toccato tutti gli ordini e gradi, dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori di Cinisello Balsamo per un pubblico complessivo di 141 classi, 2.820 tra bambini e ragazzi con 423 ore di lavoro da parte dei ghisa.

Per quanto riguarda l’ambito sociale, il programma si è concentrato sul bullismo e sul cyberbullismo, sull’uso corretto dei social network, sulla prevenzione e sul contrasto della violenza sulle donne e della violenza di genere: per trattare questi argomenti, sono state incontrate 49 classi per un totale di 980 ragazzi fra i 10 e i 16 anni con un impegno di 147 ore. In ambito di educazione stradale, invece, sono state 92 le classi incontrate, per un totale di 1.840 bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 17 anni e un impegno da parte degli agenti di 276 ore di lavoro. Stretta anche la collaborazione tra la polizia locale e l’associazione dei familiari delle vittime della strada: proprio nei giorni scorsi la onlus cinesellese ha organizzato un momento conclusivo di un contest che ha visto centinaia di elaborati, che sono stati presentati dalle scuole dopo le lezioni dei ghisa. I lavori degli alunni saranno usati proprio dal comando per la nuova campagna di sensibilizzazione sul territorio per il corretto uso della strada.