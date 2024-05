Glam Saxophone e Koinòo suonano a Musica in corte

A Masate torna Musica in corte, concerto con la partecipazione del Glam Saxophone Quartet e del Duo Koinòo (flauto e pianoforte). L’evento nasce da una collaborazione del Comune con l’Accademia Donizetti ed è stato molto apprezzato in passato. L’appuntamento è per sabato in Corte Castellazzi (via Milano 36) alle 21. In repertorio, grandi nomi, Fauré, Boulanger, Morricone, Godard, Mendelssohn, Piazzolla e Saint-Saëns. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. In caso di maltempo l’esibizione si terrà in chiesa.Bar.Cal.