“Giustizia smemorata“ e vittime di violenza

SAN DONATO MILANESE

Lo speech “Giustizia smemorata“ di Ciro Magni l’altra sera ha saputo coinvolgere il pubblico in un’intensa riflessione sul ruolo dei diritti nella difesa delle donne e sul ruolo della giustizia nell’affrontare la violenza. Ispirato al documentario “Processo per stupro“, trasmesso dalla Rai nel 1979, ha affrontato la questione fondamentale del trattamento riservato alle vittime di violenza, spesso colpevolizzate invece di essere protette. Il tema dei diritti delle donne e la difficoltà che ancora esiste nel far valere i propri diritti sono stati il filo conduttore dell’intervento. "Il monologo – ha detto l’assessora alle pari opportunità Francesca Micheli – ha evidenziato l’importanza di continuare a promuovere un cambiamento culturale e legislativo che riconosca la violenza sessuale come reato contro la persona e non come un crimine che può essere “giustificato“ da pregiudizi o errori di valutazione". Mas.Sag.