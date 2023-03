Giuseppe Grassonelli, permesso premio dopo 31 anni al 41 bis per boss Malerba

Cronaca

San Siro, maggioranza spaccata E Sala ora bacchetta il Pd: "Sbagliato dire no a priori"

Il sindaco: non c’è ancora un progetto sulla Maura, prima vediamo le carte poi ci esprimiamo. Il monito dei Verdi: l’impegno al consumo di suolo zero va rispettato. Forza Italia ribadisce il no.