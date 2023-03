Scuola militare Teuliè, il giuramento del corso Fadini III all’Arco della pace

Milano, 25 marzo 2023 – Una giornata speciale e di festa per gli allievi del corso Fadini III della scuola militare milanese Teulié che hanno prestato il giuramento di fedeltà alla Repubblica all'Arco della Pace. Ragazzi e ragazze impettiti nelle loro divise storiche color turchino. Una grande emozione da parte dei numerosissimi presenti provenienti da tutta Italia, dopo l’intervento del comandante della scuola, colonnello Gianluigi D’Ambrosio, e la lettura della formula del giuramento, l’urlo all’unisono: lo Giuro!.

Presenti alla cerimonia il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Pietro Serino, del Comandante per la Formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carlo Lamanna e di autorità civili e religiose, tra le quali il prefetto Vicario, Natalino Domenico Manno, il presidente del consiglio comunale, Elena Buscemi e l’assessore regionale alla sicurezza e protezione civile, Romano La Russa.

Il generale Serino

Il generale Serino, rivolgendosi ai giovani giurandi ha sottolineato: “oggi avete giurato fedeltà alla Repubblica e siete entrati a far parte, in pienezza, della grande famiglia dell'Esercito Italiano. Siamo una famiglia perché condividiamo Valori e Tradizioni per i quali siamo pronti a batterci. Vorrei che quando negli anni ripenserete al vostro Giuramento, vi ricordiate dei quattro compagni di viaggio che avete solennemente e pubblicamente scelto: Costituzione, Libertà, Patria e Repubblica, che vi guideranno nella vita di cittadini responsabili”.Appassionata e festosa, infine, è stata la presenza con conseguente sfilamento in coda ai Reparti in armi dei numerosi ex allievi dell’Istituto che, come da tradizione, si sono ritrovati e stretti attorno ai “fratelli” minori frequentatori.

La storia della scuola



La scuola, fondata dal generale napoleonico Pietro Teuliè, riaperta nel marzo del 1996, rappresenta oggi un liceo d’elite della Forza Armata e costituisce un polo di eccellenza nel campo della formazione sia civile sia militare. Offre agli studenti dei Licei classico e scientifico l’opportunità di frequentare il triennio di studi garantendo una profonda preparazione scolastica in linea con i programmi didattici previsti dal Miur e, in aderenza alla sua missione, ne cura anche la formazione fisica e morale attraverso la vita in convitto, incentrata sul rispetto delle regole sancite dal codice di comportamento militare.

Nuovo corso di studi

Da quest’anno, inoltre, nel bando di concorso di prossima uscita, sarà introdotto nell’ambito del Liceo scientifico l’indirizzo “Scienze Applicate” che prevede l’incremento delle discipline informatiche e scienze naturali. Gli allievi, dopo aver superato il concorso pubblico d’accesso, frequentano gli ultimi tre anni di liceo ad indirizzo classico o scientifico. Al conseguimento della maturità possono decidere se intraprendere la carriera militare (con concorso) o quella civile con l’iscrizione alle diverse università anche estere.