Giunta Ferretti, tutti i nomi degli eletti in Consiglio

I nomi degli eletti in consiglio comunale. Si tratta dei consiglieri più votati lista per lista che dovrebbero entrare in consiglio comunale, ma bisognerà attendere l’ufficialità e poi i nomi che entreranno nella giunta comunale guidata da Mattia Ferretti, che lasceranno il posto a chi li segue. Dovrebbe diventare assessore almeno un componente per ogni lista di maggioranza. Fra le curiosità: in consiglio comunale siederanno tre Ferretti. Oltre al sindaco Mattia Ferretti è stata eletta Vania Ferretti nella lista Rozzano per Ferretti e Diego Ferretti De Luca con Forza Italia, tutti e due cugini del neoeletto sindaco. I 5 Stelle, invece, per la prima volta restano senza consiglieri comunali. La lista civica del neoeletto sindaco in consiglio comunale ne porta 7, Forza Italia, l’altra lista civica e Fratelli d’Italia 3 a testa, la Lega 1. Sul fronte dell’opposizione il PD ne elegge 4, la lista civica Rozzano per Missi 1 e AVS 1. Fuori dal consiglio comunale i 5 Stelle. Ecco il dettaglio degli eletti, Alleanza per Rozzano: Raimondo Nappa, Marilena Cartia, Angelo Villani, Roberta Dilernia, Salvatore Lopreiato, Giuseppe Giuliano e Franca Rossignoli. Rozzano per Ferretti sindaco; Vania Ferretti De Luca, Marco Paolini, Matteo Basile. Forza Italia: Lucia Galeone, Diego Ferretti De Luca, Daniele La Guardia. Fratelli d’Italia: Maria Laura Guido, Maria Cristina Perretta, Rosa Di Vaia. Lega Domenico Anselmo. Sul fronte dell’opposizione, a fare compagnia al candidato sindaco Leo Missi ci saranno per il Partito Democratico: Camilla Peluso, Maria Repaci, Federico Paveri e Oscar Bersi. Per la lista Rozzano per Missi sindaco Samuele Forello. Per Alleanza Verdi e Sinistra Giuseppe Foglia. "Accogliamo l’esito di queste elezioni come uno stimolo a proseguire con determinazione nel percorso di ricostruzione del centrosinistra a livello locale. Continueremo a lavorare con impegno, ripartendo dal contatto diretto con i cittadini, che resta il cuore del nostro progetto politico. - sono le parole del candidato sindaco del centrosinistra Missi - Nei prossimi mesi Rozzano sarà destinataria di importanti risorse: il nostro ruolo di opposizione sarà quello di vigilare con attenzione affinché vengano utilizzate al meglio e nell’interesse della collettività". Ma.Sag.