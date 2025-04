Dormitori abusivi, agenti in campo

Controlli a tappeto della polizia locale in chiave anti-sovraffollamento. Gli agenti si sono concentrati nel quartiere Crocetta, dove sono più assidue le segnalazioni da parte dei cittadini. Nei scorsi i ghisa hanno così effettuato le verifiche in alcuni appartamenti, che erano stati attenzionati per essere stati di fatto trasformati in dormitori abusivi.

In uno di questi è stato identificato anche un cittadino straniero, risultato irregolare: l’uomo, un nordafricano, è stato denunciato e avviato all’espulsione. Dopo il blitz, sono ora in corso accertamenti sul proprietario dell’immobile per verificare eventuali responsabilità penali, oltre a quelle già riscontrate per l’affitto irregolare dei posti letto. I controlli continuano in città anche con i presidi antidegrado.

In via Gorki, sempre grazie a segnalazioni dei cittadini, la polizia locale è intervenuta per ripristinare situazioni di decoro urbano, applicando daspo, sanzioni e denunce. Durante i pattugliamenti pomeridiani, gli agenti hanno fermato e identificato alcuni soggetti. Tre individui sono stati fermati per droga.