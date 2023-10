Giro di vite sui botti illegali a Sesto San Giovanni: nove verbali

Nove verbali sono stati emessi, solo nell’ultimo periodo, dalla polizia locale che tenta la stretta nei confronti di chi si diverte ad animare serate e nottate con fuochi d’artificio e petardi. Un tentativo perché, come ha spiegato l’assessore Luca Nisco durante una commissione consiliare sulla sicurezza, non è facile beccare la flagranza. "Stiamo parlando di fenomeni che durano una manciata di secondi, al massimo di minuti. Diventa difficile intervenire puntualmente, ma ci stiamo provando". Nell’ultimo anno le segnalazioni sui social hanno visto un’escalation e, per la verità, non solo a Sesto. Tanto che quest’estate anche a Cologno la polizia locale aveva identificato e poi sanzionato un colognese che aveva esploso fuochi d’artificio da un parcheggio del centro storico. In quel caso era partita una vera e propria indagine e i ghisa avevano rintracciato l’autore attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere. Anche in quell’occasione la giustificazione era stata la stessa che oggi si legge in tutti i 9 verbali di Sesto: "Volevo solo festeggiare in modo diverso il mio compleanno". "Sui social ci si imbatte in ricostruzioni da fiction: si parla di arrivi di carichi di droga, di messaggi che si mandano le bande criminali. Lasciamo stare tutto questo – ha commentato Nisco –. Si tratta sempre di persone che si trovano vicino ad attività commerciali, a locali, e di feste non autorizzate". A verbale si legge "Non sapevo che fosse vietato", "Stavo solo festeggiando", "Non sapevo che andasse fatta una richiesta per poter sparare in aria i fuochi artificiali". E, ancora, "stavo festeggiando il compleanno di un amico", "Sono di libera vendita e li ho acquistati perché oggi è il mio compleanno". Infine, "è il matrimonio di mio figlio e gli abbiamo fatto una festa a sorpresa". Si sta tentando anche una stretta per quanto riguarda gli schiamazzi notturni e il disturbo della quiete pubblica. "Sono stati emessi 6 verbali, sempre dalla polizia locale – fa sapere Nisco -. Quando arrivano in comando segnalazioni circoscritte o esposti, si interviene". Laura Lana