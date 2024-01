Giovanni Scifoni porta al Pax il suo “Fra’ san Francesco superstar del Medioevo“

Rassegne e star del teatro per il 2024 del CineTeatro Pax, che ha riaperto i battenti con un cartellone ambizioso. Oggi alle 16 e alle 21 sarà proiettato “Cento domeniche“, che riporta Antonio Albanese dietro la macchina da presa per dirigere se stesso nei panni di un ex operaio. Domani riprende anche CineMerenda per i più piccoli: alle 16 è in programma “Argonuts Missione Olimpo“ con merenda e giochi. Per le mostre d’arte, fino al 19 gennaio si possono ammirare le opere di Roberta Iascone.

Ma è sul teatro che punta la seconda parte della stagione. Il sipario si alza giovedì alle 21 con “Fino alle stelle” di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. Tonino, cantastorie siciliano dall’animo poetico, convincerà la talentuosa Maria a seguirlo in un’impresa a dir poco improbabile: scalare l’intero stivale alla ricerca della fama. Domenica 21 gennaio alle 15,30 primo appuntamento della rassegna dedicata ai ragazzi. Con “Uffa! Pillole di noia contro la follia del tempo“ la Compagnia Piccolo Canto porterà sul palco di via Fiume le avventure di tre simpatiche “Dis-Fate“ pasticcione. Il 24 gennaio alle 21, direttamente dal successo Rai di “Doc3“ arriverà a Cinisello Giovanni Scifoni con il suo nuovo spettacolo “Fra’ san Francesco la superstar del Medioevo“. "Aveva di speciale che era un artista, forse il più grande della storia. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari. Erano performance di teatro contemporaneo, giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, usava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Nessuno nella storia ha raccontato Dio con tanta geniale creatività". La.La.