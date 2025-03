Giovanna Brunitto, la presidente della Rete: "Onorata, felice, orgogliosa. Non trovo le parole"

"Onorata, felice, orgogliosa. Non trovo davvero le parole". Giovanna Brunitto è dal 2017 la presidente della Rete Antimafie Martesana, sede a Cassina de’ Pecchi, un’attività spalmata su tutto il bacino dei comuni. "Le belle parole del Presidente sul nostro gioco sono un premio alla creatività di Chiara, e al lavoro che tutti quanti noi, a titolo volontario, facciamo da anni sul territorio. Parlando di mafia, operando nelle scuole, promuovendo incontri con familiari di vittime o protagonisti di questa battaglia. Lavorando per un mondo finalmente migliore e più libero". L’elenco delle attività della Rete, anche e soprattutto nelle scuole, dove è curata da Samuele Motta, è lunghissimo. Attività formative, momenti di dibattito, laboratori, incontri con protagonisti e testimoni. Il 10 aprile la Rete porterà all’onnicomprensivo Ada Negri a Cavenago Brianza Faro di Maggio e Salvo Vitale, i compagni di Peppino Impastato. Il 16 aprile sarà a Pioltello Rosi Tallarita, nipote di Giuseppe, vittima di mafia. E tornerà presto in Martesana Roberta Gatani, la nipote di Paolo Borsellino.M.A. Bar.Cal.