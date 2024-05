Giovani e sicurezza. Incontro tra prefetto e sindaci del Sud-Est

Disagio giovanile e comportamenti devianti. Anche di questo si è parlato ieri durante un incontro, nell’aula consiliare del municipio tra il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e i sindaci di 15 Comuni della fascia Sud-Est dell’hinterland. Svariati i temi sul tavolo. Rispetto a devianza, disagio giovanile e tossicodipendenza, il prefetto ha condiviso le esigenze manifestate dai rappresentanti locali di investire in progetti di educazione e prevenzione. Ha inoltre sottolineato l’importanza di migliorare la sicurezza percepita attraverso iniziative come il controllo di vicinato. Scaraglia ha inoltre auspicato un sempre maggiore coordinamento tra polizia locale e forze di polizia. Non solo sicurezza. I sindaci, dai quali si è levato un appello per un potenziamento del trasporto pubblico locale, hanno ottenuto rassicurazioni sul fatto che questo tema verrà trattato in un tavolo inter-istituzionale. Rispetto alle opere da realizzare coi fondi del Pnrr, Scaraglia ha garantito un costante supporto agli enti locali attraverso un’apposita cabina di coordinamento. A.Z.