Giovani a colloquio con le imprese

Mercoledì 30 ottobre torna Job Meeting Milano, l’evento di recruiting per chi cerca lavoro, dedicato a studenti universitari e neolaureati di tutti i corsi di laurea della Lombardia. Realizzato da Cesop HR Consulting Company, prima società in Italia nell’organizzazione di fiere del lavoro, e patrocinato dal Comune di Milano, sarà ospitato negli spazi di BASE Milano - Via Bergognone 34. “Gen Z e lavoro: tra sfide & opportunità” è il titolo di questa edizione che si concentrerà sul tema del work life integration. Quest’anno la grande area stand dedicata agli incontri diretti con i recruiter delle aziende sarà arricchita dallo spazio Talk che prevede momenti di dialogo su contenuti di orientamento e formazione per preparare al meglio i giovani all’ingresso nel mondo del lavoro con focus sulla carriera sostenibile e work life balance. Obiettivo dell’evento è offrire il massimo supporto ai giovani universitari nella ricerca attiva della migliore opportunità professionale più in linea con le proprie competenze e il percorso di studi e guidarli nel grande salto dall’università al mondo del lavoro con maggiore sicurezza: l’obiettivo per l’edizione 2024 è far vivere alla popolazione studentesca un’esperienza immersiva con momenti di orientamento personalizzato, workshop, presentazioni aziendali e una grande area dedicata agli stand per favorire l’incontro diretto con i referenti delle risorse umane delle aziende presenti. Tra le aziende che hanno scelto questo evento ci sono Almaviva, Blue Replay, Bricocenter, Carrefour, Fineco, Gruppo Autostrade per l’Italia, Gruppo TIM, Lidl, Rinascente e Umana. Sarà presente anche il Comune di Milano. La partecipazione è gratuita, occorre registrarsi sul sito internet www.jobmeeting.it.