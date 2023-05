Milano, giovane trovato esanime, partono le indagini ma era caduto da ubriaco in monopattino

Milano – È stato dimesso dal Policlinico il ragazzo soccorso la notte scorsa alle 3.50 in via Meda: non ha riportato gravi ferite. Stando alle informazioni a disposizione, era su un monopattino elettrico, e non su una bicicletta come emerso nelle prime ore, quando ne ha perso il controllo, rovinando a terra: era in evidente stato di ubriachezza, e con ogni probabilità la scarsa lucidità ha giocato un ruolo decisivo nell'incidente.

Incosciente al momento dell'intervento dei soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, il giovane si è rapidamente ripreso dalla sbornia dopo il ricovero in ospedale. Dell'accaduto sono stati informati anche gli agenti della polizia locale, che al momento non hanno avviato ulteriori accertamenti investigativi su un incidente che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli e che quasi certamente è stato provocato soltanto da una disattenzione del monopattinista ubriaco.