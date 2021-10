Milano - Giallo in via Molise a Milano. Un ragazzo di circa 20 anni è stato soccorso, venerdì sera, all'altezza dell'ex macello occupato abusivamente da una serie di sbandati, accanto al centro sociale Macao, per una grave ferita alla testa causata da un oggetto appuntito. Il giovane è stato portato all'istituto Clinico Città Studi dagli operatori del 118 in condizioni molto gravi. Sull'episodio indagano gli agenti della Questura: c'è da chiarire cosa sia accaduto e da ricostruire l'esatta dinamica.

