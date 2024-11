Gioielli su quattro ruote. Sfilata di “stelle“ in centro

Sfilata di gioielli a quattro ruote ieri per le vie del centro cittadino. A bordo delle vetture che hanno fatto la storia dell’ automobilismo, cinquenta equipaggi hanno colorato Milano nella tappa di “Ruote nella Storia“, il tour di Aci Storico che promuove i luoghi più belli del Paese. L’edizione 2024 è stata organizzata da Automobile Club Milano con la collaborazione della sezione milanese dell’Associazione nazionale Autieri d’Italia.

I modelli più iconici ammirati e fotografati da milanesi e turisti che hanno assistito alla parata sono stati le Alfa Romeo 1.900 Touring Superleggera (1953 e 1957) e la Montreal (1973), la Lancia Aurelia (1957), la Maserati 3.500 GT Touring (1959) e la Fiat Balilla (1934).

Dopo essere partite dalla sede di Aci Milano in corso Venezia, le vetture sono passate davanti alla Questura e alle storiche caserme milanesi: Carabinieri, Esercito, Comando Nato, Guardia di Finanza, Autieri, Associazione Marinai per terminare il Grand Tour alla Caserma Teuliè in corso Italia. e auto hanno percorso anche via San Nicolao (dove c’era la prima sede storica di Ac Milano). Gli equipaggi hanno successivamente fatto tappa in Corso Sempione per un controllo timbro davanti alla caserma della Guardia di Finanza, che quest’anno festeggia il 250.mo anniversario di fondazione. La parata nel cuore di Milano si è conclusa con l’arrivo alla Caserma Teuliè in corso Italia. Caserma intitolata al generale Pietro Teulié che la adibì prima a ospedale militare e poi, nel 1802 a orfanotrofio militare. Oggi ospita la Scuola Militare dell’Esercito Italiano. Dopo l’Alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei Caduti, in Aula Magna si è svolta una breve cerimonia durante la quale sono state consegnate targhe alle autorità civili e militari.