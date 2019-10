Milano, 21 ottobre 2019 - La Procura di Milano, sabato scorso, ha disposto il sequestro preventivo di alcuni piani di edifici dismessi in via Medici del Vascello a Rogoredo, adibiti a un gioco horror per un pubblico adulto chiamato 'Dentro l'Abisso', simile a una sorta di escape-room (in cui i partecipanti devono liberarsi da un labirinto) con anche figuranti.

La palazzina di sette piani era senza corrente e l'evento veniva organizzato al buio, con l'intervento di 25 attori che travestiti da mostri o aiutanti intervenivano nel gioco. Uscite di sicurezza schermate, soffitti pericolanti, scale senza luce. Ai partecipanti - 150 a serata, a un costo di 44 quattro euro a testa - veniva consegnata una torcia e veniva fatta fiormare una liberatoria che, tra l'altro, imponeva loro di "non correre" durante la serata. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha così ipotizzato la violazione delle norme anti-infortunistiche a tutela sia dei lavoratori e dei partecipanti.

L'edificio, stando a quanto si è appreso in ambienti giudiziari milanesi, è di proprietà dell'Enpam, l'ente previdenziale dei medici: il seminterrato è stato poi affittato a una società che a sua volta ha dato in concessione quegli spazi ad un'altra società che ha roganizzatol'evento "Dentro l'Abisso", previsto sabato sera, sebbene priva delle necessarie autorizzazioni per attività di pubblico spettacolo. La posizione della società coinvolte e dei loro dirigenti è al vaglio degli inquirenti milanesi.

Sul sito internet del gioco si legge: "​Ci teniamo a specificare che si tratta di un’esperienza estrema: ciò implica la disponibilità del partecipante a vivere scene particolarmente intense e fuori dall’ordinario, o ad affrontare tematiche decisamente sensibili che per alcuni potrebbero risultare potenzialmente sgradevoli o terrorizzanti (ma mai e in nessun caso illegali o pericolose). Questo rende Dentro l’Abisso un evento assolutamente vietato ai minori di 18 anni, deboli di cuore e donne in stato di gravidanza". E ancora: "Nelle profondità di un edificio abbandonato, in un labirinto di stanze, corridoi e cunicoli segreti perderete voi stessi e vi ritroverete soli, nell'oscurità".