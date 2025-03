Giardini di viale Émile Zola: "Spicchio di campagna sembra il set dell’Hobbit"

Milano – Una lunga striscia di verde tra la Triennale e la ferrovia. Fuori dal parco Sempione ma sua naturale continuazione a due passi da piazzale Cadorna. È l’area verde intorno al viale pedonale Émile Zola. "Fondamentalmente è un posto molto strano - racconta Giorgio Ghislandi, dog sitter che frequenta l’area insieme ai suoi “clienti“ - Sembra quasi un’ambientazione dello Hobbit. Ci sono queste due piccole colline che creano una specie di valle. È molto bello, pieno di fiori".

Una zona verde che si è ritagliata il suo spazio tra il gigante Sempione e la Triennale. Frequentato sia dagli impiegati che dai proprietari di cani. "Ma non solo: l’altro giorno c’era un gruppo di ragazzini con le biciclette. Purtroppo però ci sono anche dei tossici, soprattutto nel sottopasso di viale Curie. Ed un contrasto che fa molta impressione: cioè siamo in una delle zone più costose e chic della città eppure si trovano situazioni di questo tipo". Eppure - continua Ghislandi - "è piacevole di giorno, è un po’ come un piccolo scorcio di campagna in città".