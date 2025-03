Giardini di via dei Transiti intitolati a Mara che salì dalla Sicilia per liberare Milano

Ieri alle 15 il giardinetto di via dei Transiti, cuore di un angolo multiculturale di Milano su cui s’affacciano la movida latina e la storica occupazione sociale del T28, è stato ribattezzato “Maria Montuoro” nell’applauso unanime dei dirimpettai. Perché basta ascoltarla, la storia di questa donna che fu per trent’anni dattilografa del Comune di Milano, morta a 92 anni nel 2001. Che da giovane è stata una partigiana, deportata dai nazifascisti nei campi di sterminio e sopravvissuta regalando a noi per anni la testimonianza sua e delle compagne che non ce l’avevano fatta. Ma va ascoltata la storia di tutta la sua famiglia, piena di Alfonsi e di Marie, come testimoniano i pronipoti che ieri hanno partecipato all’intitolazione insieme all’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, al presidente del Municipio 2 Simone Locatelli, alla vicepresidente dell’Anpi Ardemia Oriani, agli studenti delle scuole del quartiere, ad altre autorità e a chi non è stato capace di non fermarsi o affacciarsi ad ascoltare. Una famiglia di siciliani antifascisti che dopo l’8 settembre del ’43 lascia l’isola liberata dagli americani e decide di salire nella Milano repubblichina occupata dai nazifascisti, per combattere nella Resistenza.

Immigrati al Nord contro ogni convenienza, a rischiare la pelle per la patria. C’è Maria detta Mara, classe 1909, suo fratello Alfonso Montuoro, detto Ninì, di due anni più grande, reduce dalla campagna di Russia, e la sorella intermedia Ersilia Maria, detta Tita; sono palermitani. Di soprannomi c’è bisogno perché Ninì e Tita sono sposati con altri due fratelli, rispettivamente Maria, classe 1902, e Alfonso Cuffaro. Che è un ragazzo del ’99, catanese, ingegnere, imprenditore, comunista, e si unisce ai Gap milanesi col nome di battaglia di Quinto.

Nella sua villa di Belgioioso, nel Pavese, ha allestito una tipografia clandestina, e si occupa anche di recuperare armi, munizioni e generi di necessità per i partigiani, aiutato dalla moglie (Tita), dalla sorella Maria, dal cognato Ninì e dalla cognata Mara. Succede che li prendono, per un taccuino trovato a un ragazzo su cui è scritto "Ninì", come racconterà Tita in un libro, “Il sapore del sale”, pubblicato da Gorlini nel 1980: il 24 febbraio 1944 i fascisti dell’Upi arrestano prima Ninì, poi Quinto e Maria Cuffaro a casa in via Lazzaroni, vicino alla Stazione Centrale. Mara la prenderanno due giorni dopo nella villa di Belgioioso, e lei rivendicherà davanti al camerata di essere l’autrice di una lettera sulla "repubblichetta di Salò" ("meravigliosa", scrive la sorella), "perché l’ho sentita". Maria Cuffaro viene subito rilasciata; i due Alfonsi e Mara finiscono a San Vittore, dove saranno interrogati e torturati. L’ingegner Cuffaro morirà nel maggio del 1949 per le conseguenze di quei pestaggi; lo ricorda una lapide in via Soperga 47. Mara e suo fratello Ninì finiscono a Fossoli, e da lì nei campi nazisti: Alfonso morirà a Mauthausen, Maria Montuoro tornerà da Ravensbrück. E racconterà.

Giulia Bonezzi