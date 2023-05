Ghilardi di nuovo sindaco "Ha vinto la squadra"

di Laura Lana

Con le bandiere e i fischietti un corteo oltrepassa via Libertà, attraversa piazza Gramsci e va diretto in municipio. "Mi sa che Ghilardi ha rivinto", dice un padre al figlio adolescente. Il sindaco Giacomo Ghilardi ha trionfato con il 59,66%. La sua civica, con il 27,79%, è il primo partito in città, primato che era stato mantenuto fino alle Regionali di tre mesi fa dal Pd. Un successo personale, che neanche Roberto Di Stefano o Angelo Rocchi avevano raggiunto a Sesto e Cologno. "È un risultato di tutta la squadra. Per cinque anni abbiamo lavorato insieme, in modo collegiale. Quando arrivano questi numeri, non è mai il merito di uno solo", commenta il sindaco dal comitato elettorale di via Carducci. È stato scaramantico fino alla fine, anche se i sondaggi lo davano rieletto al primo turno. "Non c’è nulla di scontato in una città come Cinisello e in una competizione che ha visto ben 5 candidati". Eppure queste elezioni sono state di fatto un ballottaggio. Da un lato il centrodestra, con una coalizione solida (FdI a poco meno del 15%, la Lega al 7,56%, Forza Italia quasi al 6%, Noi con Cinisello Balsamo sopra il 3%). Dall’altro lato il centrosinistra allargato con Luca Ghezzi, già vicesindaco di Daniela Gasparini (molto presente in questa campagna elettorale) e Siria Trezzi.

Nonostante l’ampio schieramento, l’esponente Dem si è fermato al 34,7%, con un Pd al 23,14% e gli altri partiti assolutamente residuali: M5Stelle al 2,32%, Alleanza Verdi Sinistra al 2,21%, Cinisello Balsamo Civica al 2,49%, Cittadini Protagonisti al 2,95% e gli altri a scalare. Ma residuali sono state anche le percentuali degli altri tre competitor: Roberto Mastromatteo, candidato della civica La Nostra Città, non va oltre il 2,79%, Giuseppina Gentile di Azione e Italia Viva ottiene il 2,05% e Sergio Agrello di Svegliati Italia, la lista di Paragone, finisce con lo 0,47%. È rimasto in silenzio ieri sera il Pd con il suo candidato, mentre il centrodestra si dava ai festeggiamenti fuori e dentro il municipio tra bandiere, brindisi con spumante e tutti gli assessori uscenti presenti. "Da domani (oggi, nda) si torna tra la gente, come abbiamo sempre fatto per tutto il mandato e non solo in campagna elettorale - annuncia Ghilardi -. Abbiamo tanti progetti da portare avanti: i cinisellesi hanno capito che non dovevano interrompere questo lavoro, iniziato cinque anni fa".