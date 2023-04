Ghezzi-Ghilardi Entra nel vivo la campagna

Luca Ghezzi apre ufficialmente domani la sua campagna elettorale, sostenuto dal centrosinistra al gran completo. "Si parte insieme: ci saranno tutti i candidati delle liste e tanti ospiti importanti, con cui confrontarci e scambiare idee e proposte per il futuro della città", spiega il candidato. L’appuntamento è in Villa Casati Stampa, in piazza Soncino, dalle 18 con aperitivo, musica dal vivo e gli interventi di Pierfrancesco Majorino, Silvia Roggiani, Onorio Rosati e tanti altri. Ghezzi, già vicesindaco di Daniela Gasparini e Siria Trezzi, ha inaugurato la sede del comitato elettorale in via Verdi 5 (nella foto). "Inizia il percorso verso il cambiamento. La nostra forza è essere uniti per lavorare per il prossimo".

La sede del comitato del sindaco uscente Giacomo Ghilardi sarà invece aperta per la prima volta oggi alle 18 in via Carducci 18 con un brindisi. La coalizione del centrodestra lunedì inizia anche un tour nei quartieri per incontrare i residenti e presentare liste e programma. Quattro settimane e 21 appuntamenti, a partire da lunedì, toccheranno tutti i rioni e le zone di Cinisello: Bellaria, Crocetta, Campo dei Fiori, il Centro, Costa, Sant’Eusebio, Borgo Misto, Balsamo, Villa Rachele, Brollo, Matteotti, Casati, Robecco, Casignolo, Cornaggia, Bettola. "Ho iniziato cinque anni fa la mia campagna elettorale con le persone e in mezzo a loro sono stato in questi cinque anni di lavoro al servizio della nostra città – commenta Ghilardi –. Un’attività che ho svolto fondando il mio operare sul dialogo, sull’ascolto di ogni singola voce, sulle necessità, quelle grandi e quelle che sembrano piccole, ma che sono importanti per chi le vive. Da qui ripartiamo, dalla gente e con la gente, perché solo insieme si realizzano i grandi progetti".

La.La.