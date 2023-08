Gestione piscina e parcheggio MELZO: bandi a segno per estate 2021

Gare d’appalto d’estate, “fanno centro” due su tre, e in Comune si tira un sospiro di sollievo: ci sono i gestori per la piscina comunale di via Buozzi e il parcheggio sotterraneo “dei sospiri” di piazza Risorgimento. Le gare per la gestione erano andate in scadenza ai primi del mese, in un clima di grandi incognite. I dettagli sugli operatori sono ancora riservati, le verifiche in corso.

Quello della piscina è il traguardo più rilevante: il riaffidamento dell’impianto natatorio, la cui gestione in proroga va in scadenza a fine agosto, garantirà la continuità di attività e corsi. Quanto al parcheggio interrato nella centrale piazza del teatro, l’affidamento potrebbe portare a una riapertura entro l’autunno, dopo oltre un decennio di serrata e inutilizzo: negli ultimi due anni la struttura è stata sottoposta a un colossale intervento di risanamento e di messa in sicurezza antiallagamento. Sulla piscina una partita importantissima da giocare. L’impianto era stato “salvato in extremis” due anni fa, ancora in pieno post covid. Revocato il vecchio gestore per indadempienze, il Comune aveva proceduto a un affidamento annuale poi prorogato per altri 12 mesi. Impossibile per legge una terza proroga, si è proceduto alla gara: il gestore, l’attuale o uno nuovo che sia, gestirà il complesso per 5 anni, eventualmente prorogabili. La struttura, ricordiamolo, ospita piscine coperte e lido estivo, palestra e servizi. Dalla piscina al parcheggio, spina nel fianco per generazioni di amministratori. Realizzato una ventina d’anni fa è stato aperto, a singhiozzo per continui problemi d’allagamento, sino a 10 anni fa circa. Poi la serrata sino all’acquisizione da parte del Comune, e, recente, la progettazione della riqualificazione. I lavori hanno interessato sinora il solo primo piano interrato. Per il secondo, maggiormente critico sul fronte della “tenuta“, sono previsti lavori in futuro.

Fumata nera invece per la manifestazione di interesse per realizzare e gestire un bar bistrot culturale nel cuore del da poco restaurato Palazzo Trivulzio. La prima gara è andata deserta, i termini sono stati riaperti sino a settembre.

