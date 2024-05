Genitori al lavoro in agosto. C’è un “Prato fiorito“ ad attendere i più piccoli

Agosto al nido, sono aperte le iscrizioni fino al 23 maggio. L’amministrazione comunale in collaborazione con Koinè cooperativa sociale ha organizzato nel mese di agosto un centro estivo dedicato ai bambini di età compresa tra i 16 mesi e i 4 anni non compiuti. I bambini saranno accolti da personale qualificato in uno spazio a misura di bambino aperto dalle 8 alle 17 nella nuova sede del nido “Prato fiorito“ di via Cornicione.

"La nuova sede ha dato l’opportunità di ridisegnare e migliorare gli allestimenti degli spazi, pensati dal gruppo educativo, per rispondere al meglio agli interessi e alle ricerche dei bambini. La scelta è stata quella di offrire materiali il più possibile naturali, di recupero e destrutturati. Grazie a questi oggetti divergenti, i bambini hanno infinite possibilità di sperimentare, progettare e giocare", spiegano da Koinè. Le stanze sono pensate secondo angoli di gioco che diventano contesti di apprendimento, spazi aperti e liberamente fruibili dai bambini. I periodi di apertura del centro estivo saranno dal 5 al 9 e dal 19 al 23 agosto. Le tariffe di partecipazione sono divise in 7 fasce determinate dall’Isee. La tariffa settimanale dalle 8 alle 17 varia dai 21 ai 138 euro, quella dalle 8 alle 13, pasto compreso, dai 18 ai 93 euro. Le domande di adesione sono scaricabili dal sito del Comune di Novate. La domanda compilata potrà essere riconsegnata in formato cartaceo all’ufficio Prima infanzia in via Repubblica 80 o inviata all’email: comune.novatemilanese@legalmail.it. Il servizio è garantito con minimo 5 e massimo 24 iscritti a settimana. Da.Fa.